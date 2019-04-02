Huawei раскрыла российские ценники флагманов P30 и P30 Pro

Компания Huawei провела в России презентацию новейшей линейки смартфонов из P-серии. Вендор раскрыл ценники и назвал дату старта предзаказа.

Вечером 2 апреля российское подразделение Huawei провело в Москве презентацию новых флагманских смартфонов P30 Pro, P30 и P30 Lite. На мероприятии были объявлены региональные цены устройств. Старшая модель — P30 — будет стоить 69 990 рублей, за P30 китайцы просят 49 990 рублей, а цена на P30 Lite стартует с 21 990 рублей.

Оформить предзаказ на каждый из смартфонов можно уже с 3 апреля. Розничная продажа начнётся позже. Точную дату вендор пока не раскрыл.

Напомним, первые два смартфона Huawei позиционирует как флагманские модели. P30 Lite китайский производитель видит устройством средней ценовой категории.