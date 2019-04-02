Президент Алжира подал в отставку

Лидер Алжира Абдель Азиз Бутефлика подал в отставку, сообщает агентство АПС.

О своём решении политик уведомил Конституционный совет. Его заседание пройдёт в ближайшее время — на мероприятии обсудят прошение Бутефлика.

В случае отставки Бутефлики его функции на ближайшие три месяца возьмёт на себя спикер Совета нации (сената) Абделькадер Бенсалех. В течение этого периода должны быть назначены и проведены выборы нового лидера страны.

Президент Алжира бессменно находился у власти с 1999 года. Он собирался выдвигать свою кандидатуру на пятый срок, однако впоследствии отказался от этого на фоне массовых народных протестов.