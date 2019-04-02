Порошенко приказал проверить глав госконцерна "Укроборонпром" на полиграфе

Лидер Незалежной Пётр Порошенко отреагировал на расследования журналистов о коррупции в оборонной сфере и призвал правительство организовать проверки на полиграфе глав госконцерна "Укроборонпром".

— Отдельно подготовьте списки тех, кто должен пройти проверки. Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса, и руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность, — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Отмечается, что при обнаружении оснований результаты тестов на полиграфе передадут в правоохранительные органы или контрразведку Службы безопасности Украины.

Как ранее сообщал Лайф, журналисты издания Bihus.info опубликовали материалы о коррупционных схемах в оборонном комплексе Незалежной. В частности, журналисты сообщили о причастности людей из ближнего круга Порошенко (и. о. первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина) к хищению 250 млн гривен (более 9 млн долларов) через покупку деталей для заводов ВПК Украины. Притом часть из этих комплектующих якобы покупалась через подставные фирмы в России.

После опубликования материала в Верховной раде призвали не только объявить президенту Украины Петру Порошенко импичмент, но и "расстрелять" его за госизмену.