Бойко: Власти Украины сделали всё, чтобы я не попал во второй тур

Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко заявил, что действующая власть повлияла на исход первого тура президентских выборов.

— Мы выступали против действующей власти. И она сделала всё для того, чтобы я не попал во второй тур, в том числе используя бизнесмена (Рината. — Прим. Лайфа) Ахметова, который является бизнес-партнёром действующего президента, —приводит слова Бойко телеканал NewsOne.

При этом кандидат в президенты добавил, что бизнесмен Ахметов вместе с Порошенко имел некую договорённость и пытался "играть" с электоратом главы Незалежной в Донбассе.

Как писал Лайф, ранее лидер украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко сфальсифицировал свой результат на выборах.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сообщила, что во второй тур президентских выборов вышли Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.