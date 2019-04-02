Неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Кабардино-Балкарии

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Неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Кабардино-Балкарии

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Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Правоохранители разыскивают преступника, открывшего огонь по полицейским в Баксанском районе Кабардино-Балкарии.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент случился, когда сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ для досмотра. Водитель начал стрелять по стражам порядка и скрылся. Обошлось без пострадавших.

Сейчас ведутся поиски нападавшего, устанавливается тип оружия, из которого он стрелял, — рассказал агентству источник в правоохранительных органах региона.

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