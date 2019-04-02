Трамп напомнил об обещании закрыть границу с Мексикой

Американский лидер Дональд Трамп напомнил о своей готовности закрыть границу с Мексикой в том случае, если ему не удастся договориться с Конгрессом США и мексиканскими властями. Об этом сообщает газета The Hill.

По словам политика, он будет настаивать на том, чтобы Мексика приняла более жёсткие меры к иммигрантам, которые пытаются попасть на территорию США. От Конгресса США Трамп надеется добиться поправок в иммиграционном законодательстве.

— Если согласие с Конгрессом по данному вопросу не будет достигнуто, то граница 100 процентов будет закрыта, — отметил глава Белого дома.

Мексиканские власти отреагировали на слова Трампа и подчеркнули, что не будут мешать тем, кто пытается попасть в США через территорию их страны.

Как сообщал Лайф, ранее американский лидер Дональд Трамп обещал в начале апреля полностью или частично закрыть границу страны с Мексикой.