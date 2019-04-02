Порошенко сообщил о смерти пулемётчицы "Ведьмы" в Донбассе

Лидер Незалежной Пётр Порошенко рассказал, что воевавшая в Донбассе пулемётчицы Яна Червоная, имевшая позывной Ведьма, погибла.

— Тяжкая весть с фронта. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери... Знал Яну как волонтёра и весёлого человека. Не могу поверить… — написал Порошенко в "Фейсбуке".

Такое же сообщение украинский лидер оставил в "Твиттере", однако спустя несколько часов публикация была удалена.

По информации портала "Укринформ", пулемётчица Ведьма в составе батальона "Донбасс-Украина" принимала участие в боевых действиях начиная с сентября 2016 года. Дома у Червоной остались муж и двое детей.