США обвинили Иран в гибели более 600 американских военных в Ираке

Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон считает Тегеран причастным к гибели более 600 американских солдат.

— Могу объявить, основываясь на рассекреченных военными данных, что Иран отвечает за смерть по меньшей мере 608 американских солдат в Ираке, — приводит слова Хука РИА "Новости".

Также он уточнил, что это составляет 17% от общего числа всех погибших американских военных в Ираке в период с 2003 по 2011 год.

Кроме того, Хук подчеркнул, что Иран "пытается поставить Ирак под свой контроль". При этом от "злонамеренных" действий Ирана в данном регионе больше всего пострадали простые граждане, являющиеся заложниками военной экспансии.

Ранее Лайф писал об обострении отношений между Вашингтоном и Тегераном. Тогда в аппарате Совета по национальной безопасности Соединённых Штатов предложили нанести удары по Ирану.