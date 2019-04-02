Трамп выразил надежду на нормализацию отношений между США и Россией

Президент США Дональд Трамп повторил слова о намерениях улучшить отношения с Москвой. Заявление прозвучало 2 апреля во время его встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как уточняется, американский лидер выразил надежду на то, что Россия не будет представлять угрозу безопасности США и у Вашингтона получится наладить отношения не только с Москвой и Пекином, но и с другими странами.

Кроме того, в ходе встречи Трамп высоко оценил роль Североатлантического альянса и подтвердил обещание добиваться от союзников по НАТО увеличения расходов на оборону.

Как писал Лайф, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о заинтересованности Вашингтона в сотрудничестве с Москвой по ряду сфер, представляющих взаимный интерес для стран.