Очевидец назвал Скрипаль инициатором драки в Ярославле

Также, по словам свидетельницы конфликта, видеозапись с места происшествия велась намеренно.

Виктория Скрипаль, племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, и её супруг Арсений были инициаторами драки в офисе ТСЖ в Ярославле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на очевидца события.

Напомним, Виктория Скрипаль рассказала о нападении со стороны бывшего главы товарищества собственников жилья. По словам женщины, она вместе с мужем Арсением пришла к экс-главе ТСЖ для того, чтобы забрать документы и передать их новому руководителю. На это мужчина якобы отреагировал агрессивно и начал драку.

Однако, по словам свидетельницы конфликта Анны Иванковой, также фигурирующей на видеозаписи, именно Виктория и её супруг были инициаторами потасовки.

Иванкова отметила, что в день инцидента была в офисе ТСЖ и вела подсчёт голосов после прошедшего собрания жильцов, на котором из руководства управляющей организации были исключены двое людей, состоящих в дружеских отношениях с семьёй Скрипаль. Ранее из правления также была исключена Виктория, но её супруг там остался.

По словам свидетельницы, Виктория и Арсений пришли в офис ТСЖ вместе с другими коллегами и стали требовать, чтобы им разрешили проконтролировать подсчёт голосов. В управляющей организации согласились, после чего семья Скрипаль стала настаивать на том, чтобы им отдали все документы.

— Ни с того ни с сего Арсений склоняется к Игорю, который сидит на стуле, и хватает его за шкирку. Игорь требует убрать руку, отводит её в сторону, Арсений начинает толкаться, тут на Игоря набрасывается Виктория, — рассказала Иванкова.

Кроме этого, свидетельница добавила, что бывший глава ТСЖ нанёс травмы Скрипаль в качестве самозащиты. Также, по её словам, коллеги, пришедшие в офис вместе с Викторией, специально вели видеосъёмку конфликта, произошедшего в Ярославле.

— Появившееся в сети видео — монтаж тех кусков, которые подают ситуацию однобоко. Мы надеемся, что полиция потребует у них видео полностью и поймёт, как всё происходило на самом деле, — заявила Анна.

Напомним, на данный момент сотрудниками полиции началась проверка по заявлениям от обеих сторон конфликта.