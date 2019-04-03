Рогозин рассказал об увольнении "нерадивых разработчиков" корабля "Федерация"

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Рогозин рассказал об увольнении "нерадивых разработчиков" корабля "Федерация"

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Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал об увольнении разработчиков, занимавшихся транспортным пилотируемым кораблём "Федерация". Об этом он сообщил в "Твиттере".

Комментируя обращение подписчика, поинтересовавшегося новостями о корабле "Федерация", он прояснил ситуацию.

Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК "Энергия". В результате нерадивых товарищей пришлось уволить, — написал он.

При этом Рогозин добавил, что сейчас работа над проектом налажена и он надеется, что в 2022 году удастся выйти на испытания.

Как писал Лайф, ранее гендиректор "Роскосмоса" заявил о возможном переименовании корабля "Федерация", над созданием которого конструкторы работают с 2009 года.

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