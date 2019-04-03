В Москве напали на журналиста Василия Уткина

В Москве совершено нападение на известного спортивного журналиста Василия Уткина. Об этом пострадавший сообщил в "Твиттере".

По словам Уткина, злоумышленники брызнули ему в лицо жидкостью из баллончика.

— Молодой парень в капюшоне. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах, — написал журналист.

Он также отметил, что нападавший оказался "мазилой" и вскользь попал в левый глаз.

При этом, по мнению Уткина, к инциденту могли быть причастны "только два человека, которым захотелось это провернуть". Имён возможных злоумышленников журналист пока не назвал.