Партия Вилкула призвала не голосовать ни за Порошенко, ни за Зеленского

По мнению Вилкула, время руководства страной Порошенко можно считать "эпохой лжи и лицемерия в политике".

Фракция "Оппозиционный блок — Партия мира и развития", лидером которой является Александр Вилкул, набравший в первом туре президентских выборов около 4% голосов, призвала своих избирателей не поддерживать ни Петра Порошенко, ни Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

— В сложившейся ситуации мы не имеем права призывать поддерживать действующего президента Петра Порошенко, поскольку считаем время его руководства страной временем деградации системы государственного управления, эпохой лжи и лицемерия в политике, — говорится в сообщении.

В то же время в партии призвали не поддерживать и кандидатуру Зеленского, поскольку его политика существенно расходится с позициями "Оппозиционного блока".

Также в заявлении отметили у Зеленского "отсутствие чёткой программы и управленческого опыта" и сравнили голосование за комика с выбором "кота в мешке".

Напомним, 31 марта на Украине прошёл первый тур президентских выборов, по итогам голосования во второй тур вышли Владимир Зеленский и действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко.