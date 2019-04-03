Собянин открыл дилерский центр Mercedes на территории бывшей промзоны ЗИЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый дилерский центр Mercedes, размещённый в здании бывшего модельного цеха ЗИЛа. Об этом сообщается на сайте градоначальника.

По словам Собянина, теперь это будет "новый центр притяжения москвичей и новая точка, которая даёт дополнительные доходы городу".

Вместе с тем Собянин обратил внимание, что помещение ЗИЛа ещё несколько лет назад представляло собой "печальное зрелище" и "на глазах разрушалось".

— Тем не менее, несмотря на то что он не был объектом культурного наследия, это знаковый объект советского конструктивизма, который очень хотелось бы сохранить. Была проведена огромная тщательная работа, и, на мой взгляд и на взгляд архитекторов, проектировщиков, это удалось сделать путём достаточно сложной, кропотливой работы, — подчеркнул мэр Москвы.

Глава подразделения компании Mercedes-Benz Cars Дитер Цетше со своей стороны поблагодарил руководство города за возможность открыть центр, выразив надежду, что его появление внесёт вклад в оживление этой части Москвы. Как подчеркнул Цетше, "это будет выигрышная ситуация для всех".

Добавим, что на церемонии также присутствовал совладелец компании "Авилон" Камо Авагумян.

По предварительным данным, центр будет реализовывать новые автомобили марки Mercedеs-Benz, машины Mercedes-Benz Certified с пробегом, а также авто с пробегом других марок.

К сотрудникам центра можно будет обратиться и за получением сервисных услуг. Отмечается, что за один день через сервис, насчитывающий 22 поста для проведения технического обслуживания, может пройти до 60 автомобилей.

Для общения с клиентами в офисе имеется множество интерактивных зон с установленными экранами и планшетами. Также оборудованы открытые пространства. Ожидается, что здесь появятся бутики в формате pop-up (временные торговые точки) разных премиум-брендов.