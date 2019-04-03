Бутефлика назвал причину отставки с поста президента Алжира

По его словам, целью этого является содействие переходу к "лучшему будущему для Алжира".

Бывший лидер Алжира Абдель Азиз Бутефлика объяснил свою отставку заботой о гражданах. Текст его послания Конституционному совету приводит информационное агентство Algeria Press Service.

— Это решение принято мною сознательно и по собственной воле, чтобы успокоить сердца и души моих соотечественников, — говорится в тексте.

Также Бутефлика добавил, что таким образом он стремится не допустить дальнейшего развития конфликта и хочет помочь гражданам "вместе двигать Алжир в направлении лучшего будущего", которое они желают.

Бывший лидер страны пожелал соотечественникам "самого лучшего", отметив, что все годы правления действовал исключительно в интересах своих граждан и государства.

Абдель Азиз Бутефлика занимал пост президента с 1999 года. В 2013 году он перенёс инсульт, после чего самочувствие политика сильно ухудшилось: он с трудом разговаривает и не может передвигаться без инвалидного кресла. Последнее время Бутефлика почти не появлялся на публике и выезжал за пределы страны главным образом для лечения.

Ранее Лайф писал о том, что после нескольких недель массовых протестов против его переизбрания президент Алжира подал в отставку. На ближайшие три месяца функции Бутефлики возьмёт на себя спикер Совета нации (верхней палаты парламента) Абдель Кадер Бенсалах.