Помпео обсудил с президентом Колумбии ситуацию в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обсудил ситуацию в Венесуэле с колумбийским лидером Иваном Дуке.

— Они договорились продолжать прилагать совместные усилия для поддержки восстановления демократии в Венесуэле и смягчения продолжающегося гуманитарного и миграционного кризисов, — отмечается в заявлении пресс-службы Госдепа США.

Кроме того, представители двух стран уделили внимание вопросам, касающимся борьбы с незаконным оборотом наркотиков и торговли людьми.

Как писал Лайф, ранее госсекретарь США Майк Помпео обсудил обстановку в Каракасе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.