Эксперты назвали размер ущерба Венесуэлы от блэкаутов

Потери Венесуэлы от серии блэкаутов, по оценкам аналитиков, превысили два миллиарда долларов. Об этом сообщил директор консалтинговой фирмы Ecoanalitica Асдрубаль Оливерос на своей странице в "Твиттере".

— Потери и ущерб от электроэнергетического кризиса в марте оцениваются в 2,106 миллиарда долларов, что эквивалентно 2,5 процентного пункта ВВП, — написал он.

Напомним, 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури" во многих районах Каракаса и более чем в 20 штатах республики были отмечены проблемы с электроснабжением. Позднее, 25 марта, стало известно о новом масштабном блэкауте в Венесуэле. Тогда без электричества снова остались восемь из 23 штатов. Власти страны объяснили перебои в подаче электроэнергии атаками на Национальную электрическую систему.

Ранее Лайф писал о том, что в Венесуэле оценили ущерб от сбоев электроснабжения. По данным правительства, из-за скачков давления на линиях трубопровода произошло несколько аварий.