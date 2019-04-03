На западе Москвы неизвестный зарезал женщину и скрылся

Злоумышленник напал на жертву со спины и нанёс ей многочисленные ножевые ранения. Пострадавшая скончалась.

На западе Москвы неизвестный напал с ножом на женщину, после чего скрылся с места преступления.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл 2 апреля на столичном Кутузовском проспекте. По предварительной информации, жертвой нападения стала 58-летняя женщина-врач.

Сообщается, что преступник напал на неё со спины посреди улицы и нанёс ей множественные ножевые ранения, от которых женщина скончалась на месте.

Сейчас поиском злоумышленника занимаются сотрудники полиции.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента устанавливаются.