На западе Москвы неизвестный зарезал женщину и скрылся

На западе Москвы неизвестный напал с ножом на женщину, после чего скрылся с места преступления.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл 2 апреля на столичном Кутузовском проспекте. По предварительной информации, жертвой нападения стала 58-летняя женщина-врач.
Сообщается, что преступник напал на неё со спины посреди улицы и нанёс ей множественные ножевые ранения, от которых женщина скончалась на месте.
Сейчас поиском злоумышленника занимаются сотрудники полиции.
На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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