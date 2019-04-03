Президент Израиля досрочно покинул Канаду из-за ухудшения здоровья супруги

Президент Израиля Реувен Ривлин прервал визит в Канаду и уехал на родину, узнав об ухудшении самочувствия жены, которая около двух недель назад пережила сложную операцию по пересадке донорского лёгкого. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По предварительным данным, 73-летняя супруга Ривлина находится под анестезией и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, так как испытывает одышку из-за осложнений в работе сердца.

— Когда президент прибудет в Израиль утром, он отправится в клинику "Бейлинсон", чтобы быть рядом с супругой, — отметили в сообщении.