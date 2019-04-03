СМИ: Евросоюз продлит отсрочку по Brexit

Брюссель войдёт в положение Великобритании и продлит отсрочку по Брекситу на длительный срок в обмен на строгое соблюдение поставленных условий, пишет газета Financial Times.

По предварительным данным, Евросоюз согласится перенести дату выхода Соединённого Королевства на январь или апрель 2020 года.

Как писал Лайф, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении вновь попросить ЕС об отсрочке. По данным местных СМИ, она собирается провести четвёртое голосование по своему проекту соглашения по Брекситу, который в прошлом уже трижды отвергли.