В Москве суд приговорил серийного убийцу к пожизненному заключению

Отмечается, что он терпеливо выслеживал жертв, тщательно выбирал места преступления и избегал свидетелей.

Суд вынес приговор серийному убийце Бахтиёру Матякубову, признав его виновным в совершении пяти преступлений. Об этом сообщается на официальном портале ГСУ СКР по Москве.

Отмечается, что в период с января по апрель 2015 года Матякубов совершил серию нападений на женщин в парках столицы и Московской области. В частности, 17 марта он встретил в Измайловском парке женщину, гуляющую с собакой. Убедившись, что вокруг никого нет, мужчина нанёс ей два удара ножом в сердце, пострадавшая скончалась.

Убийства Матякубов совершал как в дневное, так и в ночное время. Нередко он выслеживал предполагаемых жертв в магазинах. Следствию удалось установить характерный почерк преступлений — все жертвы получали ножевые ранения.

Злоумышленник долгое время скрывался от полиции, но удалось вычислить место его проживания. Там полицейские нашли одежду со следами крови двух жертв.

К этому моменту Матякубов бежал на Украину. Убийцу объявили в международный розыск, и некоторое время спустя в одном из хостелов Киева полиция его задержала.

Некоторое время украинские власти отказывались выдавать маньяка России. Во многом это было обусловлено тем, что за пределами России он продолжал преступную деятельность. В общей сложности маньяку, который орудовал в трёх странах, приписывается свыше 30 убийств, 13 из которых он совершил на территории Украины.

Причём его вина в большинстве преступлений не доказана. Отмечается, что Матякубов совершал убийства, сохраняя здравый рассудок, он с самого первого нападения боялся наказания, а поэтому тщательно выбирал и жертв, и места преступлений. Прямых свидетелей ни по одному из убийств не было.

Согласно экспертизам, у Матякубова диагностированы "эмоционально неустойчивое расстройство личности, вспыльчивость, повышенная возбудимость, мстительность и личная неприязнь к лицам женского пола".

Во всех инкриминируемых ему преступлениях Матякубов свою вину признал, однако, по данным СМИ, не раскаялся и сказал, что повторит содеянное, "если надо".

Приговором суда Бахтиёру Матякубову было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Также с преступника будет взыскана компенсация морального вреда в размере пяти миллионов рублей в пользу матери одной из погибших женщин.