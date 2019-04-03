СМИ: Неизвестные открыли огонь с вертолёта по протестующим в Венесуэле

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СМИ: Неизвестные открыли огонь с вертолёта по протестующим в Венесуэле

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В городе Кабимас в штате Сулия по участникам акции протеста был открыт огонь с вертолёта, передаёт телеканал VPI.

На записи видно, как вертолёт проносится над городом, а находящиеся на улице люди пытаются скрыться от обстрела.

Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Напомним, с конца марта в Каракасе и других городах Венесуэлы граждане протестуют из-за отсутствия электро- и водоснабжения.

Ранее Лайф писал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро решил на 30 дней ввести ограничение потребления электроэнергии. Также сообщалось, что потери Венесуэлы от серии блэкаутов превысили два миллиарда долларов.

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