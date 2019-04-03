Постпред США при НАТО: Хотим, чтобы Турция осталась в альянсе, но без С-400

В США были бы рады и дальше видеть Турцию в числе стран — членов Североатлантического альянса, но при условии, что страна откажется от российских ракетных систем С-400. Об этом в ходе брифинга заявила представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

— Турция является очень важным союзником. Она вносит большой вклад в альянс, она участвует во всех наших миссиях. Мы хотим, чтобы Турция осталась в НАТО, — подчеркнула она, уклоняясь от вопроса о возможном исключении Анкары из числа стран — участниц альянса.

Она добавила, что российская система "не совместима с противоракетной обороной и самолётами альянса" и Вашингтон пугает перспектива наличия у Турции С-400 и F-35.

Отмечается, что 3 и 4 апреля в американской столице планируют провести встречи глав внешнеполитических ведомств стран — участниц НАТО.

Как писал Лайф, Вашингтон приостановил поставку в Турцию оборудования, связанного с истребителем F-35, из-за покупки С-400.

Напомним, США пытались отговорить Турцию от покупки российских ЗРС. Вашингтон даже пригрозил Анкаре "последствиями", а также отказом в продаже истребителей F-35 в случае закупки российских ракетных систем С-400. Несмотря на это, турецкий лидер Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял, что об отмене сделки с Москвой "не может быть и речи".