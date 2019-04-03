Токаев пообещал беречь дружбу с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ему как новому лидеру страны сейчас необходимо беречь дружбу с Россией.

В интервью "Коммерсанту" Токаев отметил, что РФ — "добрый сосед Казахстана", а также надёжный стратегический партнёр.

— Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит, — заявил казахстанский президент.

Он также выразил мнение, что Россию и Казахстан связывают "многовековая общая история, единое по своей сути культурное и духовное пространство, неразрывные экономические связи, самая протяжённая в мире граница".

— Мы должны беречь дружбу наших народов. В этом состоит моя обязанность как второго президента Казахстана, — резюмировал казахстанский лидер.

Напомним, президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал после отставки первого главы страны Нурсултана Назарбаева 19 марта.

Лайф писал, что Токаев 3 апреля посетит РФ с официальным визитом. По итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным будет подписан ряд двусторонних документов. Стоит отметить, что это первый официальный визит Токаева за границу с момента инаугурации.