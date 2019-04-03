Рогозин оценил отношения между "Роскосмосом" и NASA

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Рогозин оценил отношения между "Роскосмосом" и NASA

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Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Между "Роскосмосом" и NASA сложились отличные отношения не только на профессиональном, но и на личном уровне. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Я сам являюсь горячим сторонником международного сотрудничества, в том числе с американцами. Поскольку страна большая, высокотехнологичная, они для нас могли бы быть хорошими партнёрами, — приводит его слова радиостанция "Комсомольская правда".

При этом Рогозин добавил, что те, кто профессионально занимается космосом, осознают потребность друг в друге.

Как писал Лайф, ранее глава "Роскосмоса" заявил о готовности "подстраховать" американских коллег в случае задержки в ходе испытаний их новых пилотируемых кораблей.

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