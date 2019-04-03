На территорию резиденции Трампа во Флориде незаконно проникла женщина

При ней нашли несколько паспортов, мобильных телефонов, а также записывающее устройство с вредоносным ПО.

На территорию резиденции главы США Дональда Трампа проникла женщина под видом родственницы члена загородного клуба. Об этом сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошёл 30 марта во Флориде неподалёку от Палм-Бич, где расположен особняк Трампа "Мар-а-Лаго", также являющийся закрытым клубом.

Отмечается, что гражданка КНР по имени Юцьзин Чжан сделала вид, что плохо владеет английским языком, и под видом родственницы члена клуба убедила охранников пропустить её в здание.

После этого женщина попала в зону приёма, где заявила, что приехала для участия во встрече китайско-американской ассоциации под эгидой ООН. Однако данное заседание в действительности не проводилось, о чём было известно работникам клуба, которые и вызвали охрану.

Сотрудники безопасности вывели Юцьзин Чжан с территории поместья. При ней были обнаружены два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, ноутбук, жёсткий диск и USB-накопитель с вредоносным ПО. Женщина тем временем на английском заявляла, что китайский друг по имени Чарльз велел ей обсудить с одним из членов семьи Трампа проблемы экономических отношений между Пекином и Вашингтоном.

По сообщению телеканала, в момент происшествия Трамп в поместье отсутствовал.

По предварительной информации, женщине предъявлены обвинения в незаконном проникновении на частную территорию с ограниченным доступом. Ей грозит тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 100 тысяч долларов. За дачу ложных показаний она может дополнительно получить тюремный срок до пяти лет и штраф в 250 тысяч долларов.