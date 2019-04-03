Меган Маркл и принц Гарри завели свой инстаграм-аккаунт

Герцог и герцогиня Суссекские "переехали" в свой собственный инстаграм-аккаунт. Соответствующее сообщение было опубликовано в "Твиттере" Кенсингтонского дворца.

На новой страничке супругов в "Инстаграме" опубликован пока всего один пост, в котором они поприветствовали подписчиков.

— Добро пожаловать в наш официальный инстаграм. Мы с нетерпением ждём возможности поделиться работой, которая движет нами, делами, которые мы поддерживаем, важными объявлениями и возможностью пролить свет на ключевые вопросы, — написали в комментарии к первой карусели снимков Меган и Гарри.

Сразу после появления поста с новостью о "переезде" Меган Маркл и принца Гарри страницы Кенсингтонского дворца в соцсетях, прежде размещавшие снимки всей королевской семьи, претерпели заметные изменения.

Аватарки, на которых было закреплено совместное фото принцев с жёнами, поменяли на фотографии семьи принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

В описании также отметили, что отныне и впредь там будут подробно освещать жизнь и деятельность герцога и герцогини Кембриджских.

Как писал Лайф, СМИ склонны подозревать Миддлтон и Маркл во вражде. Ранее сообщалось, что принц Гарри вместе с женой планирует переехать в Виндзор из Кенсингтона.