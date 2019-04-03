В Исландии туристов чуть не смыло в океан огромной волной — видео

В Исландии туристам пришлось убегать от волны, вызванной падением части ледника Брейдамеркюрйёкюдль в воду.

Как сообщается на сайте Iceland Monitor, люди стояли на каменистом берегу лагуны и сразу не осознали весь масштаб опасности. Когда же волна начала двигаться к берегу, увеличиваясь в размерах, туристы стали карабкаться на скалы.

Как отметил гид туристического агентства Стефен Мантлер, "было немного страшно, но все были в безопасности и остались сухими". По его словам, главное, что туристы не растерялись в этой ситуации.

Стоит отметить, что ледник Брейдамеркюрйёкюдль популярен у туристов, там снимают рекламу и кино — например, сцены картины "Лара Крофт: расхитительница гробниц", действие которых происходит в Сибири.