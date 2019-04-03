Климкин спрогнозировал отношения России и Украины при Зеленском

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал прогноз о том, какими будут отношения между Москвой и Киевом в случае победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах.

По мнению Климкина, на сегодняшний день доподлинно неизвестно, какую политику выберет Зеленский, если станет лидером Незалежной.

Однако политик считает, что Киев не будет менять внешнеполитический курс и в отношениях между Украиной и Россией не произойдёт существенных изменений.

— Власти не будут сворачивать налево или направо. Украинское общество просто бы не допустило, чтобы кто-то сошёл с основной внешнеполитической линии Украины, которая заключается в сближении с ЕС и НАТО, — сказал Климкин в интервью телеканалу CNBC.

Ранее Лайф писал о том, что в Верховной раде рассказали о последствиях победы Зеленского на выборах.

Напомним, что президентские выборы на Украине прошли 31 марта. По итогам первого тура лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, после обработки 99% протоколов набравший 30,23% голосов. Действующего лидера страны Петра Порошенко поддержали 15,92% избирателей, а Юлию Тимошенко — 13,39%.