США и Литва договорились о военном сотрудничестве до 2024 года

Власти США и Литвы подписали документ, предполагающий пятилетний план по оборонному сотрудничеству. Об этом сообщается в аккаунте Пентагона в "Твиттере".

Отмечается, что документ предусматривает проведение совместных учений, обмен делегациями военных, работы по обеспечению кибербезопасности, налаживание процесса обмена разведданными, а также партнёрское сотрудничество в области "сдерживания и безопасности в регионе Балтийского моря".

Также подчёркивается, что с 2014 года Штаты инвестировали в оборонное сотрудничество с Литвой 80 миллионов долларов. Тем временем Вильнюс закупил американскую продукцию в сфере обороны на 200 миллионов долларов.

Ранее Лайф писал, что в Литве в нескольких десятках километров от границы с Калининградской областью РФ появится военный авиаполигон, отвечающий стандартам НАТО. Кроме того, США разместят в Прибалтике многофункциональные боевые бронированные машины Stryker.