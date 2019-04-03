Синоптики пообещали москвичам тёплую и солнечную погоду 3 апреля

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Синоптики пообещали москвичам тёплую и солнечную погоду 3 апреля

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Фото: © Flickr/Sergey Ponomarev

В Московском регионе 3 апреля не предвидится существенных изменений в характере погодных условий. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Благодаря антициклону жителей столицы и Подмосковья ожидает солнечный и относительно тёплый день. Местами будет наблюдаться небольшая облачность. Осадков не предвидится.

Днём в Москве прогнозируется от +7 до +9 °С, в Московской области столбик ртутного термометра будет колебаться от +5 до +10 °С. Ветер северо-восточный, с порывами, 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление не изменится — 757 мм рт. ст.

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