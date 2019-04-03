В Северной Македонии разбился легкомоторный самолёт, погибла семья

Легкомоторный самолёт "Цесна" разбился в горах Северной Македонии. Об этом сообщает телеканал bTV со ссылкой на официального представителя МВД страны Тони Ангеловски.

По данным канала, воздушное судно вылетело из Охрида в Софию и потерпело крушение в 35 километрах от Скопье около 17:00 (совпадает с мск). На борту самолёта находилась семья — 49-летний бизнесмен, его супруга (известный в Болгарии адвокат) и двое детей. Все они погибли.

Трагедия произошла в плохих метеорологических условиях, а само место падения находится в труднодоступном районе. Незадолго до крушения пилот запросил экстренную посадку, но потом решил продолжить полёт.

На место выехали македонские и болгарские специалисты. Предполагалось, что с рассветом начнётся спасательная операция.