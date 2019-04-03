К напавшим на ОМОН во время незаконного митинга в Ингушетии пришли с обысками

По фактам нападения СУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Следователи пришли с обысками к нападавшим на ОМОН во время несогласованного митинга в Ингушетии. Оперативные мероприятия проводятся более чем у 20 человек — примерно у половины фигурантов дела о нападении.

По факту нападения СУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношения представителя власти, предусматривающей до шести лет лишения свободы.

Следователи также продолжают расследование по фактам размещения комментариев в публикациях на одной из страниц "Инстаграма", которые содержат "публичные призывы к массовым беспорядкам, захвату административных зданий правительства и Народного собрания, совершению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов".

Как отмечал ранее председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин, важно понимать, что оказание физического сопротивления правоохранителям, а тем более нападение на них при исполнении обязанностей — уголовное преступление.

Напомним, 27 марта в Магасе проходил согласованный митинг, однако сразу после его завершения в толпе появились радикалы, которые стали бросаться камнями и нападать на полицейских, осуществлявших охрану мероприятия. В результате нападения около десяти сотрудников ОМОНа получили травмы различной степени тяжести. Лайф опубликовал видео с места происшествия.