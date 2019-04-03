В Казани многодетная семья отравилась угарным газом

Шесть человек, среди которых четверо детей, были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

В Казани шесть человек, среди которых четверо детей, отравились угарным газом. Об этом сообщает "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на представителя пресс-службы Министерства здравоохранения региона.

Инцидент произошёл в частном доме посёлка Малые Клыки в Казани, откуда все пострадавшие были экстренно госпитализированы в тяжёлом состоянии. На данный момент их жизни ничто не угрожает.

По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность в системе дымохода двухконтурного газового котла.

По факту отравления угарным газом следственными органами СУ СКР Татарстана было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".