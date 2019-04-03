Составлен топ-10 лучших авиакомпаний мира

Большинство мест заняли азиатские авиаперевозчики, которые ценятся за сервис на борту.

Сингапурская Singapore Airlines возглавила рейтинг лучших авиакомпаний мира, составленный туристическим агрегатором TripAdvisor на основе отзывов путешественников. Пассажиры поставили компании наивысшие оценки за высокие стандарты обслуживания, вежливость и профессионализм экипажа, а также авиапарк из новых самолётов.

На втором месте — Qatar Airways, которую похвалили за сервис, развлечения на борту, чистоту в салоне и отзывчивость бортпроводников. Бронза досталась тайваньской авиакомпании EVA Air. В пятёрку вошли Emirates и Japan Airlines.

Также в топ-10 лучших авиакомпаний мира попали Southwest Airlines, Azul, Air New Zealand, лоукостер Jet2.com и All Nippon Airways (ANA).

Ранее эксперты составили рейтинг самых невоспитанных туристов в мире. Россияне и американцы оказались его лидерами.