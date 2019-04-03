Составлен топ-10 лучших авиакомпаний мира

Сингапурская Singapore Airlines возглавила рейтинг лучших авиакомпаний мира, составленный туристическим агрегатором TripAdvisor на основе отзывов путешественников. Пассажиры поставили компании наивысшие оценки за высокие стандарты обслуживания, вежливость и профессионализм экипажа, а также авиапарк из новых самолётов.
На втором месте — Qatar Airways, которую похвалили за сервис, развлечения на борту, чистоту в салоне и отзывчивость бортпроводников. Бронза досталась тайваньской авиакомпании EVA Air. В пятёрку вошли Emirates и Japan Airlines.
Также в топ-10 лучших авиакомпаний мира попали Southwest Airlines, Azul, Air New Zealand, лоукостер Jet2.com и All Nippon Airways (ANA).
Ранее эксперты составили рейтинг самых невоспитанных туристов в мире. Россияне и американцы оказались его лидерами.
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