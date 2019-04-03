Китай построит крупнейший в мире танкер для перевозки сжиженного газа

Планируется, что к концу следующего года будет подготовлена вся необходимая техническая документация.

Китайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua построит крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). Согласно пресс-релизу на сайте предприятия, судно будет способно перевозить до 270 тысяч кубометров топлива.

Разработкой китайская компания будет заниматься совместно с норвежским сертификационным обществом DNV GL. Соответствующее соглашение было подписано 2 апреля на XIX Международной конференции и выставке по СПГ LNG-2019 в Шанхае. Планируется, что специалисты компаний к концу следующего года подготовят техническую документацию, на основе которой начнётся строительство танкера. Точных сроков, когда судно будет спущено на воду, пока нет.

Сейчас самым большим танкером для перевозки СПГ является катарский Mozah, эксплуатация которого началась в 2007 году.

Ранее Лайф писал, что Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа странам Европы.