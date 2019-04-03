Российские семьи назвали минимальный доход для "сведения концов с концами"

Российской семье, чтобы "свести концы с концами", нужен минимальный доход в размере 58,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные масштабного исследования Росстата, которые имеются в распоряжении РБК.

Как сообщается, 79,5% российских семей не всегда могут позволить себе приобрести необходимый минимум товаров. В это число входит также 14,6% россиян, которые сталкиваются с "большими затруднениями". При этом стоит отметить, что, по сравнению с предыдущим исследованием — 2016 года, ситуация улучшилась. Тогда трудности в покупке самого необходимого испытывали 84,6% семей.

Если говорить о денежном минимуме, то доход, который нужен многодетной семье, составляет 82 тысячи рублей, а вот молодым семьям с детьми или без каждый месяц нужно 68–69 тысяч рублей. Неполным семьям, чтобы "свести концы с концами", необходимо 62,5 тысячи рублей, а вот семьям, состоящим из пенсионеров, нужно всего 38,3 тысячи рублей.

53% семей признались, что не могут справиться с неожиданными затратами. К примеру, речь идёт о расходах на срочный ремонт жилья, замену предметов длительного пользования. Каждая четвёртая семья не имеет возможности пригласить на торжество гостей. Почти половина (49,1%) не может позволить себе недельный отпуск вне дома каждый год.