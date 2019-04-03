Трамп допустил использование двух слоганов в предвыборной гонке 2020 года

Хозяин Белого дома отметил невероятную успешность лозунга 2016 года "Вернём Америке былое величие".

Американский лидер Дональд Трамп подумывает над использованием сразу двух слоганов во время президентской кампании в следующем году. Об этом он рассказал на вечере в вашингтонском Национальном строительном музее.

Хозяин Белого дома отметил невероятную успешность слогана "Вернём Америке былое величие" (Make America Great Again), который он сделал основным во время президентской кампании в 2016 году.

— Многие люди говорят, что, возможно, это было величайшим лейтмотивом в политике, — привела слова главы государства пресс-служба Белого дома.

Трамп размышляет над тем, чтобы использовать новый слоган "Сохраним Америку великой" (Keep America Great), поскольку нынешняя администрация "уже сделала её великой". После того как присутствующие в зале с помощью аплодисментов проголосовали за оба лозунга, он пообещал определиться позже, не исключив возможность использования сразу двух слоганов.

Ранее же сообщалось, что Трамп собирается идти на выборы главы государства в 2020 году только со слоганом "Сохраним Америку великой".