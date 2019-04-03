Приговорённому в США к 27 годам россиянину Селезнёву отказали в апелляции

Теперь он может рассчитывать только на помилование со стороны президента США Дональда Трампа либо на обжалование приговора в Верховном суде.

Гражданин России Роман Селезнёв, который в США приговорён к 27 годам колонии за кибермошенничество, получил отказ в апелляции. Об этом газете "Известия" рассказал адвокат россиянина Игорь Литвак.

— К сожалению, Роману отказали по всем пунктам поданной апелляции, поскольку посчитали, что суд низшей инстанции не совершил никаких нарушений, — сказал правозащитник.

Литвак добавил, что теперь Селезнёв может рассчитывать только на помилование со стороны президента США Дональда Трампа либо на обжалование приговора в Верховном суде. По словам юриста, его клиент вынужден справляться с серьёзными трудностями в тюрьме Батнер.

Напомним, дело Селезнёва широко обсуждалось и вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. В 2014 году он был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и депортирован в Штаты. Россиянина обвинили в кибермошенничестве, суд присяжных признал его виновным по пяти статьям и 38 эпизодам, он был приговорён к 27 годам тюремного заключения.