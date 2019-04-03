"Роскачество" рассказало, как выбрать самую полезную аптечную ромашку

Важно изучить состав сбора — в нём должно быть больше цветков и меньше стеблей и листьев.

В "Роскачестве" рассказали о полезных свойствах аптечной ромашки — одного из наиболее популярных и распространённых лекарственных растений — и дали рекомендации по её выбору.

Так, покупателям следует обращать внимание на дату сбора и фасовки ромашки. Сбор растения начинается с последних чисел мая и продолжается до конца лета — к этим временным интервалам должна быть приближена и дата фасовки.

— Если дата фасовки приходится на позднюю осень или зиму — это означает, что такая ромашка менее полезна, эфир, содержащийся в цветках растения, понемногу испаряется, — рассказала директор департамента испытаний "Роскачества" Людмила Викулова.

Кроме этого, важно рассмотреть состав сбора — в упаковке должно быть больше цветков и меньше листьев и стеблей. Фольгированная упаковка дольше сохраняет аромат и эфир ромашки.

По словам эксперта, цветки выращенных в более жарком климате ромашек заметно меньше и несут в себе гораздо меньше лечебных свойств. Самой полезной частью в аптечной ромашке является соцветие, содержащее наибольшую концентрацию эфира, оказывающего благоприятное воздействие на организм.

Как рассказал президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров, аптечная ромашка способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы и повышает общий иммунитет организма.

— Ромашка обладает разнообразными лечебными свойствами: бактерицидным, противовоспалительным, противоспазматическим, болеутоляющим, жаропонижающим, ранозаживляющим, успокаивающим, — рассказал доктор медицинских наук.

Хранить аптечную ромашку лучше в стеклянной посуде с плотно закрывающейся крышкой. По словам специалистов, её не стоит употреблять во время беременности.

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