Гуайдо лишён депутатской неприкосновенности

Мера была необходима, чтобы Верховный суд Венесуэлы смог продолжить разбирательство по делу оппозиционера.

Учредительное собрание Венесуэлы одобрило снятие депутатской неприкосновенности с самопровозглашённого исполняющего обязанности президента страны Хуана Гуайдо, сообщает Reuters.

Гуайдо является членом Национального собрания, которое контролируется оппозиционными правительству силами, в то время как Учредительное собрание состоит из однопартийцев действующего президента Николаса Мадуро.

— Это формально разрешает продолжение судебного процесса, — цитирует агентство главу Учредительного собрания Диосдадо Кабелло.

— Это нарушило надлежащую правовую процедуру, потому что должно было пройти слушание, чтобы Гуайдо смог защитить себя, — придерживается другой точки зрения адвокат Хосе Висенте Аро.

Ранее Верховный суд запретил Хуану Гуайдо покидать страну. Однако тот уже нарушил запрет и посетил несколько латиноамериканских стран, призывая там свергнуть президента Венесуэлы Мадуро.

После затянувшегося экономического кризиса и гиперинфляции в стране Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Его поддержали власти многих стран. Действующий президент Николас Мадуро считает, что Гуйадо является агентом США. Ответственность за экономический кризис Мадуро возложил на своё правительство.