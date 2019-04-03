Аналитики выяснили, каким сотрудникам отдают предпочтение работодатели

Большинство респондентов заявили о готовности помогать в трудоустройстве людям предпенсионного возраста.

Самый распространённый стереотип среди россиян — что при приёме на работу предпочтение отдаётся соискателям моложе 50 лет. Так считает 81% опрошенных работодателей. Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, данный стереотип не безосновательный.

— С позицией о предпочтительном найме молодых работников всё же согласились более половины работодателей (58%), — приводит цитату из опроса ТАСС.

При этом наибольшая доля представителей организаций (74%) считают, что сотрудники предпенсионного возраста более ответственны. Почти две трети работодателей (60%) заявили о готовности помогать в трудоустройстве людям предпенсионного возраста, 58% — организовывать регулярный контроль состояния здоровья, 57% — согласны улучшать неблагоприятные для здоровья условия труда, 37% — сокращать рабочий день для таких сотрудников, увеличивать срок оплачиваемого отпуска — 29%.

Самой эффективной мерой господдержки в создании рабочих мест для лиц старше 50 лет представители организаций назвали налоговые льготы (63% опрошенных). Ещё 57% высказались за общее снижение налоговой нагрузки для компаний с большим числом сотрудников предпенсионного возраста.

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