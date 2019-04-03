Названы самые криминальные регионы России

Количество преступлений в данных субъектах РФ исчисляется в десятках тысяч, в то время как в самом безопасном регионе их всего 748.

Самым криминальным регионом России по итогам минувшего года оказалась Москва, где было зарегистрировано более 140 тысяч преступлений. Рейтинг приводит RT со ссылкой на данные МВД РФ.

На втором месте оказалась Московская область, где было совершено 80,2 тысячи различных преступлений, на третьем — Краснодарский край (68,1 тысячи). Также в пятёрку антилидеров попали Челябинская область (64,8 тысячи) и Башкирия (57,4 тысячи преступлений).

Согласно исследованию, самыми безопасными субъектами РФ являются Чукотка и Ненецкий автономный округ, где за год зарегистрировано 748 и 857 преступлений соответственно. В топ-5 также Ингушетия (1,6 тысячи), Калмыкия (2,7 тысячи) и Магаданская область (2,9 тысячи преступлений).

Ранее эксперты назвали регионы России, в которых живут самые удачливые и невезучие люди.