Ректор МГУ рассказал, как исполнить главную мечту жизни

Садовничий уточнил, что в молодости для него было главным хорошо учиться и овладевать наукой.

Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий посоветовал тем, кто хочет посвятить себя науке, не сдаваться. Академик отметил, что самая главная мечта его жизни сбылась — он стал учёным.

— Так что я советую всем: если трудно — напрячься и преодолеть, а потом крылья вырастут, — цитирует слова ректора МГУ РИА "Новости".

Сегодня Садовничий отмечает 80-летний юбилей. Математик с 1992 года является ректором МГУ имени Ломоносова.

Ранее Лайф писал, что Садовничий на Всероссийском съезде учителей русской словесности предложил преподавать в школах церковнославянский язык.