Ляшко из мести "слил" в Сеть личные телефоны Коломойского и Зеленского

По словам депутата, он получает тысячи звонков и сообщений "со всего бывшего СССР" из-за аналогичного поступка журналиста канала "1+1".

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко опубликовал в "Фейсбуке" телефонные номера лидера первого тура выборов президента страны Владимира Зеленского, бизнесмена Игоря Коломойского и гендиректора канала "1+1" Александра Ткаченко. Нардеп таким образом отомстил за то, что кто-то из работников украинского телеканала "слил" ранее в Сеть его номер телефона.

— Уже второй день меня спамят тысячами сообщений и звонками со всего бывшего СССР. Поэтому вынужден буду изменить номер, который у меня с 1998 года, — написал Ляшко.

Он прикрепил к сообщению скрины контактов Зеленского, Коломойского и Ткаченко с призывом ко всем звонить на их номера.

Ранее Лайф писал, что шоумен Владимир Зеленский с большим отрывом лидирует в первом туре выборов президента Украины по итогам обработки 99,89% протоколов.