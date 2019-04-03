Новый президент Казахстана прибыл в Россию с первым официальным визитом

Почётный караул, приветствовавший лидера соседнего государства, исполнил гимны двух стран.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву впервые после того, как стал главой государства. Этот официальный визит стал и его первой зарубежной поездкой.

Борт президента Казахстана приземлился в аэропорту Внуково-2 в 11:00 мск. Токаева у трапа встречали глава Департамента государственного протокола Министерства иностранных дел РФ Игорь Богдашев и посол Имангали Тасмагамбетов.

Почётный караул поприветствовал казахстанского лидера, исполнив гимны двух стран.

Как ранее сообщала пресс-служба главы Казахстана, главным пунктом программы пребывания Токаева станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что по итогам визита Токаева будет подписан ряд двусторонних документов.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке, после чего лидером страны стал Касым-Жомарт Токаев. В интервью новый глава государства подчеркнул, что ему необходимо беречь дружбу с Россией.