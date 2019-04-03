Пожилой житель Индии перевёл миллионные сбережения мошенникам с сайта знакомств

Мужчина долгое время стеснялся рассказывать своей семье о том, как его обманули.

65-летний житель индийского города Мумбай потерял все свои пенсионные сбережения после того, как зарегистрировался на сайте знакомств. За одни лишь обещания встреч с женщинами мужчина перевёл мошенникам 4,6 миллиона рупий (4,3 миллиона рублей), сообщает India Today.

После регистрации на сайте мужчине позвонила некая женщина и представилась Мирой, она попросила его оплатить регистрационный взнос для премиум-статуса. Потом ему предоставили фотографии женщин, с которыми он бы мог встречаться. Мужчину снова попросили оплатить предстоящие видеозвонки и частные встречи с женщинами. Ещё одной статьёй расходов были страховка встреч и якобы полицейская проверка личности мужчины.

Вскоре пожилой ловелас получил номер выбранной женщины Рози, и теперь уже она выманивала у него деньги, обещая скорые встречи. Только отдав мошенникам огромные суммы, мужчина решил прочитать в Интернете отзывы об этом сервисе знакомств. Там обнаружились и другие жертвы аферы.

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