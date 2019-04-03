В Москве неизвестные с оружием забрали у безработного 2,5 миллиона рублей

Четверо неизвестных отобрали у безработного мужчины 2 миллиона 520 тысяч рублей. Инцидент произошёл в столичном районе Зюзино вечером 1 апреля, сообщает агентство "Москва".
Грабители угрожали мужчине похожими на пистолет предметами. Помимо денег неизвестные отобрали у потерпевшего личные вещи.
По факту случившегося заведено дело о разбое в особо крупном размере.
Ранее Лайф писал, что у безработной москвички украли сумку с 20 миллионами рублей.
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