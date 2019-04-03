Врач рассказала, какой гематоген лучше покупать

Сладость, сделанная по ГОСТу, который утвердили ещё в Советском Союзе, не наносит вред здоровью.

Член Комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы им. В.Виноградова Ольга Шарапова рассказала, что стоит покупать исключительно гематоген, произведённый по ГОСТу СССР.

— Всегда доктора-педиатры назначали детям гематоген для того, чтобы поднять гемоглобин. И я помню, моё детство прошло с этим гематогеном. Если это соответствует определённому ГОСТу, который утвердили ещё в Советском Союзе, то этот гематоген нужен и для детей, он не несёт никакой нагрузки, кроме сахара, — там есть много глюкозы, — передаёт слова врача агентство "Москва".

Врач добавила, что некоторые производители, гоняясь за прибылью, могут не соблюдать стандарты и тем самым выпускать некачественный продукт.

Также она уточнила, что гематоген стоит воспринимать исключительно как биодобавку, а не как лекарство.

Ранее Лайф сообщал, что американцев ужаснула любовь россиян к гематогену.