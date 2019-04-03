В КБР ликвидировали двух связанных с ИГИЛ боевиков

В НАК пояснили, что участники бандформирования были причастны к нападению на сотрудников полиции.

В Кабардино-Балкарии ликвидированы двое боевиков, которые были связаны с ИГИЛ*. Об этом пресс-служба Национального антитеррористического комитета сообщила Лайфу.

— Силами правопорядка была предпринята попытка остановить легковой автомобиль, в котором находились лица, совершившие накануне нападение на сотрудников полиции. В ответ на требование представителей правоохранительных органов остановиться преступники открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться, — говорится в сообщении НАК.

В ходе боеконтакта боевики были ликвидированы. Их личности уже установлены. Как поясняет НАК, они были связаны с международной террористической организацией. Добавим, дома у одного из уничтоженных участников бандгруппы нашли бункер.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.